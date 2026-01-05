Prefeitura segue renovando a isenção do IPTU, direito assegurado aos aposentadps e pensionistas

Publicada em 05/01/2026 às 14h16
Cuidar de pessoas também é garantir dignidade no dia a dia. A Prefeitura de Espigão D’Oeste segue renovando a isenção do IPTU, um direito assegurado em lei, pensado para proteger quem já contribuiu tanto com nossa cidade. Aposentados, pensionistas, pessoas com 60 anos ou mais e cidadãos com deficiência ou incapacidade para o trabalho têm esse benefício garantido, porque justiça social começa pelo respeito à história de cada um.
Mais do que um benefício fiscal, a isenção do IPTU representa alívio no orçamento, tranquilidade para a família e reconhecimento a quem construiu Espigão com trabalho, esforço e amor. É o poder público olhando nos olhos das pessoas, entendendo suas realidades e agindo com sensibilidade e responsabilidade.
Se você se enquadra nos critérios, procure a Prefeitura e faça a renovação. Nosso compromisso é facilitar, orientar e garantir que esse direito continue chegando a quem realmente precisa.
Prefeitura de Espigão D’Oeste, gestão humana, que valoriza pessoas, respeita direitos e trabalha por uma cidade mais justa para todos.
