A Prefeitura de Espigão D'Oeste reforça seu compromisso com o cuidado e a segurança da população.
Em razão das fortes chuvas registradas na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, uma área da calçada na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades da empresa Remil, à direita no sentido de quem sai da cidade, acabou cedendo.
O local exige atenção redobrada, especialmente por se tratar de uma via com grande fluxo de veículos, o que obriga pedestres a desviarem do buraco na calçada, aumentando o risco de acidentes. Pensando nas pessoas que passam diariamente por ali, pedimos que todos redobrem os cuidados ao transitar pela região.
A Administração Municipal se importa com cada cidadão. A SEMOD já está acompanhando a situação e realizará os reparos necessários o mais breve possível, assim que o tempo permitir a execução segura dos trabalhos.
Cuidar da cidade é, acima de tudo, cuidar das pessoas.
