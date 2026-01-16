Prefeitura realiza implantação de sede administrativa itinerante no Distrito Bom Futuro

Publicada em 16/01/2026 às 14h45
A Prefeitura de Ariquemes deu mais um importante passo para aproximar o poder público da população, com a implantação de uma sede administrativa itinerante no Distrito Bom Futuro.
A iniciativa integra as ações do Projeto Cidades Inteligentes e contempla cinco eixos estratégicos: saúde, educação, empreendedorismo, segurança e governança. A sede itinerante está diretamente inserida no eixo governança.
Instalada em uma estrutura moderna e funcional, composta por containers adaptados, a sede possibilita o atendimento direto à população do distrito, facilitando o diálogo, a escuta ativa e a resolução de demandas locais, sem a necessidade de deslocamento até a zona urbana de Ariquemes.
Além dos atendimentos administrativos, o espaço conta com alojamento para técnicos da saúde que atuam em campo, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e fortalecendo as ações de cuidado, prevenção e promoção da saúde na região.
O projeto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), unindo conhecimento técnico, inovação e planejamento estratégico para a construção de soluções sustentáveis e adequadas à realidade local.
Essa iniciativa simboliza uma gestão que encurta distâncias, utiliza a tecnologia como aliada e coloca o cidadão no centro das decisões, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Ariquemes com o desenvolvimento humano, a inclusão e a melhoria contínua da qualidade de vida da população.
