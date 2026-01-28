Prefeitura realiza ação do Janeiro Branco em Guajará-Mirim

Publicada em 28/01/2026 às 11h03
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Conselho Tutelar, realizou uma ação alusiva à campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental.
A atividade aconteceu em formato de pit stop, no semáforo em frente ao Executivo Municipal, onde equipes realizaram distribuição de materiais informativos para motoristas e pedestres, reforçando a importância de falar sobre saúde mental, buscar ajuda e promover o bem-estar emocional.
A ação integra as iniciativas do município voltadas à promoção da saúde, prevenção de sofrimentos emocionais e fortalecimento da rede de apoio, destacando que cuidar da mente é essencial para uma vida mais saudável e equilibrada.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovam o cuidado integral das pessoas e incentivem a conscientização da população sobre temas fundamentais para a qualidade de vida.
