Prefeitura orienta sobre destruição e danos no patrimônio público

Publicada em 05/01/2026 às 11h48
Instalada há cerca de seis meses com o objetivo de proporcionar mais conforto aos moradores que visitam ou praticam atividades físicas no Skate Parque, localizado na zona Leste de Porto Velho, a estação de hidratação voltou a ser alvo de vandalismo.
Esta é a segunda vez que o equipamento sofre esse tipo de ação criminosa no mesmo local, prejudicando diretamente a população que utiliza o espaço para lazer, esporte e convivência social — especialmente crianças, jovens e atletas.
Apesar do transtorno, uma intervenção rápida da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), logo após a identificação do problema, conseguiu sanar a situação, restabelecendo o acesso à água potável no espaço público.
O episódio reacende o debate sobre o dever de cada cidadão porto-velhense em zelar pelo patrimônio público, em defesa do bem-estar coletivo. A fiscalização e a denúncia desse tipo de crime são fundamentais para evitar prejuízos que atrasam o avanço da qualidade de vida na capital do Estado.
Quem presenciar atos de vandalismo contra equipamentos públicos do município pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
