Prefeitura intensifica fiscalização de terrenos; após notificados, proprietários têm 5 dias úteis para realizarem a limpeza

08/01/2026
Com o objetivo de manter a organização dos espaços urbanos, garantir a saúde pública, bem-estar coletivo e segurança da população, a Prefeitura de Jaru reforçou em sua rotina de trabalho a fiscalização da limpeza dos terrenos e quintais em todo o município.
Os proprietários que não mantiverem suas propriedades livres de mato, entulhos e acúmulo de lixo serão notificados pela Prefeitura para regularizarem a situação.
O secretário municipal de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, explicou que, após ser constatada a irregularidade, o proprietário será notificado e terá o prazo de 05 dias úteis para realizar a limpeza. "Lembrando que terrenos em mau estado de conservação podem causar a proliferação de insetos e outros animais que transmitem doenças aos seres humanos. A população pode colaborar e realizar denúncias por meio do telefone 69 9260-8218", destacou.
Ainda conforme Igor, em caso de reincidência, a notificação será convertida em multa. “Com o esforço conjunto do poder público e da população, é possível manter a cidade limpa, organizada e mais atrativa para visitantes, novos moradores e empreendedores”, disse.
