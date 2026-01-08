Prefeitura intensifica ações de orientação sobre a importância do diagnóstico precoce da hanseníase

Por Assessoria
Publicada em 08/01/2026 às 08h31
Publicada em 08/01/2026 às 08h31
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as ações de orientação nas UBSs e com os Agentes Comunitários de Saúde, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento gratuito, disponível pelo SUS.
Fique atento aos sinais:
Manchas com alteração de sensibilidade
Dormência ou formigamento
Diminuição da força nos braços e pernas
Sentiu algo diferente? Procure a UBS mais próxima. Cuidar da sua saúde é prioridade pra gente!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!