Prefeitura intensifica ações de orientação sobre a importância do diagnóstico precoce da hanseníase
Por Assessoria
Publicada em 08/01/2026 às 08h31
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as ações de orientação nas UBSs e com os Agentes Comunitários de Saúde, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento gratuito, disponível pelo SUS.

Fique atento aos sinais:

Manchas com alteração de sensibilidade

Dormência ou formigamento

Diminuição da força nos braços e pernas

Sentiu algo diferente? Procure a UBS mais próxima. Cuidar da sua saúde é prioridade pra gente!

