Prefeitura informa que vagas para creche Ilzeni Dettmann ja estão disponíveis

Publicada em 10/01/2026 às 08h23
A Prefeitura segue trabalhando com responsabilidade, organização e respeito às famílias trabalhadoras, ampliando o acesso à educação infantil e garantindo mais oportunidades para quem precisa conciliar trabalho e cuidado com os filhos.
As vagas para a 𝘾𝙧𝙚𝙘𝙝𝙚 𝙄𝙡𝙯𝙚𝙣𝙞 𝘿𝙚𝙩𝙩𝙢𝙖𝙣𝙣 já estão disponíveis, com cadastro feito de forma simples, transparente e segura pela Central de Vagas. É mais dignidade, mais planejamento e mais compromisso com quem constrói nossa cidade todos os dias.
Educação de base é prioridade, é investimento social, é olhar humano para cada família. A Prefeitura de Espigão D’Oeste segue ao lado da população, ouvindo, acolhendo e fazendo o que precisa ser feito.
Acesse o link, faça seu cadastro e acompanhe cada etapa.
Ou, se preferir, acesse o site oficial da Prefeitura 𝘸𝘸𝘸.𝘦𝘴𝘱𝘪𝘨𝘢𝘰𝘥𝘰𝘰𝘦𝘴𝘵𝘦.𝘳𝘰.𝘨𝘰𝘷.𝘣𝘳 e clique no ícone 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙑𝙖𝙜𝙖𝙨.
Espigão D’Oeste avança com trabalho, seriedade e cuidado com as pessoas.
