Prefeitura informa cronograma de vacinação na zona rural para o mês de janeiro
Por Assessoria
Publicada em 09/01/2026 às 11h50
Escala de Cobertura Vacinal – Zona Rural

Janeiro de 2026

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) informa o cronograma de vacinação na zona rural para o mês de janeiro de 2026, contemplando vacinas de rotina, Covid-19 e Campanha da Gripe 2026.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir o acesso da população rural aos serviços de imunização.

 Cronograma de Atendimento

 Distrito de Jacinópolis – Posto de Saúde
 14, 15 e 16/01/2026
 Vacinadora: Luciana
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 Nova Dimensão – Posto de Saúde
 19/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 Distrito de Araras – E7 Linha Ribeirão (Posto de Saúde)
 20/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 Linha 25 – Km 22 (Igreja Católica)
 21/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 6ª Linha do Ribeirão – Km 22 (Igreja Católica)
 27/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 3ª Linha do Ribeirão – Posto de Saúde
 28/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 Distrito de Palmeiras – Posto de Saúde
 29/01/2026
 Vacinadora: Maxciele
 Motorista: Idavan
 Apoio: ACS do local

 Atenção:
Leve documento pessoal, cartão do SUS e cartão de vacinação.
A vacinação é essencial para a proteção individual e coletiva.

