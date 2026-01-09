Prefeitura informa cronograma de vacinação na zona rural para o mês de janeiro

Publicada em 09/01/2026 às 11h50
Escala de Cobertura Vacinal – Zona Rural
Janeiro de 2026
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) informa o cronograma de vacinação na zona rural para o mês de janeiro de 2026, contemplando vacinas de rotina, Covid-19 e Campanha da Gripe 2026.
A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir o acesso da população rural aos serviços de imunização.
Cronograma de Atendimento
Distrito de Jacinópolis – Posto de Saúde
14, 15 e 16/01/2026
Vacinadora: Luciana
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
Nova Dimensão – Posto de Saúde
19/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
Distrito de Araras – E7 Linha Ribeirão (Posto de Saúde)
20/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
Linha 25 – Km 22 (Igreja Católica)
21/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
6ª Linha do Ribeirão – Km 22 (Igreja Católica)
27/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
3ª Linha do Ribeirão – Posto de Saúde
28/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
Distrito de Palmeiras – Posto de Saúde
29/01/2026
Vacinadora: Maxciele
Motorista: Idavan
Apoio: ACS do local
Atenção:
Leve documento pessoal, cartão do SUS e cartão de vacinação.
A vacinação é essencial para a proteção individual e coletiva.
