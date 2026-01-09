Prefeitura garante kit completo de material escolar para mais de 5.200 alunos da rede municipal de ensino

Publicada em 09/01/2026 às 14h12
O prefeito Jeverson Lima anunciou nesta quinta-feira (08) que a Prefeitura de Jaru realizará, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a entrega de mais de 5.200 kits escolares para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino.
De acordo com o prefeito, os kits são compostos por mochila, estojo, cadernos personalizados, incluindo o de desenho, caneta esferográfica, tinta guache, tesoura escolar sem ponta, cola branca, jogo de canetinhas, lápis de cor, massinha de modelar, borracha, lápis, apontadores e outros materiais essenciais para a boa execução das atividades escolares.
Jeverson explicou que os alunos do berçário, Pré I, Pré II e Ensino Fundamental receberão os kits antes do início das aulas. “Todos, sem exceção, terão acesso a um material de primeira qualidade e que irá garantir a igualdade e boas condições de aprendizado desde os primeiros anos na escola”, concluiu.
