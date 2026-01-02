Prefeitura divulga resultado da Chamada Escolar 2026 da Rede Municipal de Ensino
Por Assessoria
Publicada em 02/01/2026 às 09h07
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulga o resultado da Chamada Escolar para o ano letivo de 2026 da Rede Municipal de Ensino.

O processo de chamada escolar tem como objetivo garantir o acesso e a organização das vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, assegurando o direito à educação pública, gratuita e de qualidade para crianças e estudantes do município.

Os pais e responsáveis que realizaram a inscrição devem consultar o resultado para verificar a unidade escolar em que o aluno foi contemplado, conforme os critérios estabelecidos no edital da chamada escolar.

Confira abaixo:

Edital – Acesse aqui

Resultado da Chamada Escolar – Educação Infantil – Acesse aqui

Resultado da Chamada Escolar – Ensino Fundamental e Educação Infantil – Acesse aqui 

