Prefeitura divulga resultado da Chamada Escolar 2026 da Rede Municipal de Ensino

Publicada em 02/01/2026 às 09h07
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulga o resultado da Chamada Escolar para o ano letivo de 2026 da Rede Municipal de Ensino.
O processo de chamada escolar tem como objetivo garantir o acesso e a organização das vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, assegurando o direito à educação pública, gratuita e de qualidade para crianças e estudantes do município.
Os pais e responsáveis que realizaram a inscrição devem consultar o resultado para verificar a unidade escolar em que o aluno foi contemplado, conforme os critérios estabelecidos no edital da chamada escolar.
Confira abaixo:
Edital – Acesse aqui
Resultado da Chamada Escolar – Educação Infantil – Acesse aqui
Resultado da Chamada Escolar – Ensino Fundamental e Educação Infantil – Acesse aqui
