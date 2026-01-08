Prefeitura divulga calendário de matrículas nas escolas municipais =

Publicada em 08/01/2026 às 11h34
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulga o calendário oficial de matrículas para o ano letivo, garantindo organização, transparência e, principalmente, cuidado com cada família do nosso município. Este é um momento importante para assegurar o acesso das crianças à educação pública de qualidade, desde a creche até o ensino fundamental.
As matrículas acontecem de forma presencial nas secretarias das escolas, respeitando as datas específicas de cada unidade. Já para as vagas em creches, o processo é realizado por meio da Central de Vagas, disponível no site oficial da Prefeitura, seguido de entrevista com o responsável.
Confira abaixo o cronograma completo de matrículas nas escolas municipais de Espigão D’Oeste.
Cronograma de matrículas nas escolas municipais
EMEIEF Bras Cubas
Período: 12 a 16 de janeiro
Local: Distrito Novo Paraíso, Canelinha
EMEI Professor Antonio Brasil
Período: 12 a 16 de janeiro
Endereço: Rua Bom Jesus, 3715, Cidade Alta
EMEF Maria Rosa de Oliveira
Período: 26 a 30 de janeiro
Local: Distrito 14 de Abril
EMEIEF Tancredo de Almeida Neves
Período: 12 a 23 de janeiro
Local: Distrito Boa Vista do Pacarana
EMEIEF Aurélio Buarque de Holanda
Período: 12 a 16 de janeiro
Local: Seringal
EMEIEF Clélia David Mundim
Período: 12 a 16 de janeiro
Endereço: Avenida Nações Unidas, 2322, Bairro Liberdade
Creche Ilzenir Dettmann
Período: 12 a 16 de janeiro
Endereço: Rua Acre, 2060, Bairro São José
EMEI Sérgio Balbinot
Período: 12 a 14 de janeiro para Pré I
A partir de 19 de janeiro para Creches
Endereço: Rua Rosa Pedro Agostinho, 2188, Bairro Jorge Teixeira
EMEF Teobaldo Ferreira
Período: 12 a 16 de janeiro
Endereço: Rua Piauí, 4026, Bairro Jorge Teixeira
EMEIEF Simone Moura Rosa
Período: 12 a 16 de janeiro
Endereço: Rua Bandeirantes, 1011, Bairro São José
Matrículas em creches
Para as vagas em creches municipais, o responsável deve realizar o cadastro por meio da Central de Vagas, disponível no site da Prefeitura de Espigão D’Oeste. Após o cadastro, a família passa por entrevista e é incluída em uma fila de espera. Conforme a disponibilidade e a abertura de novas vagas, os responsáveis são chamados, de forma organizada e transparente, para realizar a matrícula diretamente na unidade escolar, garantindo que o atendimento chegue a quem realmente precisa.
Educação que cuida de gente
A Administração Municipal reforça seu compromisso com uma educação humanizada, acessível e próxima das famílias. Organizar o calendário de matrículas é mais do que um procedimento administrativo, é uma forma de acolher, orientar e garantir que nenhuma criança fique fora da escola.
Para mais informações, procure a Secretaria da escola desejada ou acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Espigão D’Oeste. Educação forte se constrói com planejamento, responsabilidade e, acima de tudo, com cuidado com as pessoas.
