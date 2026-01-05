Prefeitura de Porto Velho volta a isolar área no Cai NÁgua após risco de desmoronamento

Publicada em 05/01/2026 às 08h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, acompanha de forma contínua a situação do canal localizado na região do Cai N’Água, que apresentou risco de desmoronamento do asfalto. A via foi isolada preventivamente para garantir a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
Segundo avaliação técnica, o aumento do volume de água provocado pelas chuvas dos últimos dias elevou a pressão nas estruturas laterais do canal, causando rachaduras na margem esquerda e risco iminente de deslizamento.
Equipes da Defesa Civil realizaram vistoria no local e definiram medidas emergenciais de monitoramento, que seguem de forma permanente, inclusive no período noturno e durante novas ocorrências de chuva intensa.
O superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, reforçou o pedido de atenção por parte dos moradores. “A população do Cai N’Água e do bairro Triângulo deve redobrar os cuidados. A via está interditada e não deve ser utilizada. Em caso de qualquer alteração ou emergência, a Defesa Civil está disponível 24 horas pelos telefones 199 e (69) 98473-2112”.
A Prefeitura destaca que a interdição é necessária para evitar acidentes e solicita que a comunidade respeite o isolamento, evitando circular ou permanecer próximo à área afetada.
A gestão municipal segue adotando medidas preventivas e de segurança, priorizando a proteção da população e a integridade da infraestrutura urbana.
