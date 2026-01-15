Prefeitura de Porto Velho reforça drenagem na avenida Calama e amplia capacidade de escoamento

Publicada em 15/01/2026 às 14h34
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está com intervenção na Avenida Calama, no cruzamento com a Rua Silas Schokness, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem e reduzir os recorrentes pontos de alagamento registrados na região.
De acordo com a Seinfra, o trecho apresentava sérios problemas no escoamento da água da chuva, principalmente em áreas próximas ao Skate Park, onde o fluxo se tornava lento e provocava represamento. A situação era agravada pelo acúmulo excessivo de lixo na boca das manilhas e no interior das estruturas antigas, comprometendo a passagem da água.
As manilhas existentes já não suportavam a demanda atual, fazendo com que a água se acumulasse na montante do canal, causando transtornos à população, riscos e danos à infraestruturada via. Em períodos de chuva mais intensa, o problema se tornava ainda mais evidente, com registros de alagamentos frequentes.
Para solucionar a situação de forma mais eficiente e duradoura, a Prefeitura iniciou a retirada das manilhas antigas para a instalação de um tubo Armco, com 2 metros de diâmetro e 34 metros de comprimento. A nova estrutura permitirá maior vazão da água, acelerando o escoamento e reduzindo significativamente o risco de novos alagamentos.
O uso do tubo Armco garante maior resistência, durabilidade e capacidade hidráulica, sendo uma solução adequada para áreas que sofrem com grande volume de água e resíduos.
Durante a execução dos serviços, a via permanecerá interditada, e a Prefeitura reforça o pedido para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização e buscando rotas alternativas sempre que possível.
A previsão é que a obra seja concluída em até três dias, caso as condições climáticas sejam favoráveis.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a intervenção vem de projetos e cronograma para execução da obra.
‘As manilhas existentes já não comportavam o volume de água, principalmente em períodos de chuva intensa, o que provocava o represamento e os alagamentos. Com a instalação do tubo Armco, vamos garantir um escoamento mais rápido e eficiente, reduzindo os transtornos e trazendo mais segurança”.
A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em ações de infraestrutura e drenagem, com foco na prevenção de alagamentos, melhoria da mobilidade e valorização dos espaços públicos da capital.
