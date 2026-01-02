Prefeitura de Porto Velho reforça canal na Rua Samoel Menezes com novo tubo para aumentar vazão da água

Publicada em 02/01/2026 às 10h16
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executou uma importante obra de reforço no sistema de drenagem de um canal localizado na Rua Samoel Menezes, com o objetivo de ampliar a vazão da água e reduzir os impactos provocados pela forte correnteza, especialmente no período chuvoso.
A intervenção consistiu na instalação de um novo tubo com 12 metros de comprimento e 1,20 metro de diâmetro, implantado lateralmente ao canal. A medida foi adotada após avaliação técnica das equipes da Seinfra, que identificaram a necessidade de melhorar o escoamento no trecho.
No local, já havia um tubo instalado anteriormente. No entanto, devido à intensidade da correnteza e ao fato de esse tubo estar cerca de 50 centímetros acima do nível adequado, a passagem da água ficava comprometida.
Com a instalação do novo tubo lateral, a capacidade do canal foi ampliada, permitindo maior fluidez da água, mais segurança para moradores e motoristas que utilizam a via diariamente.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a obra é resultado de planejamento e acompanhamento técnico. “Essa intervenção aumenta a vazão do canal e traz mais segurança para a população.”
A Prefeitura de Porto Velho segue realizando obras e serviços de manutenção em diversos pontos da cidade, com foco na melhoria da infraestrutura e na qualidade de vida da população.
