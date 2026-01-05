Publicada em 05/01/2026 às 16h07
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal da Defesa Civil (SMDC), realizou na manhã desta segunda-feira (5) a 3ª Reunião Conjunta Intersetorial para planejamento e alinhamento das ações preventivas diante de uma possível cheia em 2026.
O encontro ocorreu no auditório do Prédio do Relógio e reuniu representantes de diversas secretarias: Semias, Semec, Semad, Semagric, Seinfra, Sema e Semtel, além de lideranças dos distritos do Baixo Madeira e de outras regiões historicamente afetadas pelo período de chuvas intensas.
Para o prefeito de Porto Velho, o trabalho conjunto é essencial para preparar o município e proteger a população. “Vivemos uma realidade climática diferente. Por isso, um trabalho contínuo, alinhado e preciso será determinante para reduzir impactos e evitar mais sofrimento à nossa população”.
O superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, reforçou que a integração das equipes fortalece a capacidade de resposta do município.
“Estamos seguindo uma determinação de que a Defesa Civil atue de forma integrada com todos os órgãos, garantindo um serviço de amparo eficiente e de qualidade caso o volume de chuvas se intensifique”.
A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Any Cleyane, ressaltou que o planejamento também considera grupos em maior vulnerabilidade. “A cheia afeta as pessoas de formas diferentes. Mulheres e crianças ficam ainda mais vulneráveis. Essa articulação antecipada é essencial para garantir proteção e atendimento adequado”.
Em 2025, a Prefeitura executou a Operação S.O.S Ribeirinhos, que atendeu de forma inédita todas as comunidades afetadas pela cheia do Rio Madeira, coletou dados técnicos e estruturou protocolos que agora servem de referência para o planejamento preventivo.
A Prefeitura reforça que seguirá monitorando o cenário climático e adotando as medidas necessárias para proteger a população, principalmente nas áreas ribeirinhas e regiões mais suscetíveis aos efeitos da cheia.Texto
