Prefeitura de Porto Velho inicia cursos profissionalizantes no Residencial Pró-Moradia Leste I

Publicada em 09/01/2026 às 11h54
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), iniciou as ações do Projeto de Trabalho Social (PTS) no Residencial Pró-Moradia Leste I. A iniciativa vai além da entrega de moradia digna e representa um investimento direto em desenvolvimento humano, capacitação profissional e transformação social.
O PTS contempla ações nas áreas ambiental, sanitária e patrimonial, além da oferta de cursos profissionalizantes e atividades educativas que têm como objetivo fortalecer a autonomia das famílias e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
O primeiro curso a ser realizado será o Curso de Penteado em Cabelo Feminino, que acontecerá entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2026, no horário das 18h às 22h. Os demais cursos e oficinas serão ofertados de forma gradativa, conforme o cronograma estabelecido pelo Projeto de Trabalho Social.
Entre os cursos previstos estão:
- Informática
- Açougueiro
- Penteado em cabelo feminino
- Atendente de farmácia
- Barbeiro
- Manicure e pedicure
As inscrições para os cursos foram realizadas previamente pela equipe técnica da Semdec, garantindo organização, planejamento e acesso equitativo dos moradores às vagas ofertadas. A secretaria também é responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução das ações do PTS, assegurando que os objetivos do projeto sejam cumpridos com transparência, responsabilidade social e eficiência administrativa.
