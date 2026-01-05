Prefeitura de Pimenta Bueno informa sobre mudanças na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Publicada em 05/01/2026 às 14h32
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, informa aos contribuintes sobre a reforma tributária e a atualização do layout da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
A reforma tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 182/2023, promove uma reestruturação gradual da tributação sobre bens e serviços, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
Em atendimento a essas mudanças, o município está adequando a Nota Fiscal de Serviço ao novo padrão nacional e ao ambiente nacional de dados, mantendo o emissor próprio de Pimenta Bueno.
A partir de 1º de janeiro de 2026, o layout da NFS-e será atualizado e passará a contar com novos campos obrigatórios. Os contribuintes que utilizam o portal municipal devem ficar atentos, especialmente à inclusão do campo Código de Serviço Nacional, cuja seleção será obrigatória no momento da emissão da nota.
