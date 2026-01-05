Publicada em 05/01/2026 às 10h28
A Prefeitura de Nova Mamoré parabeniza o Estado de Rondônia pelos seus 44 anos de instalação, celebrados neste 4 de janeiro, destacando que a história do município se entrelaça com a trajetória de crescimento e desenvolvimento do Estado.
Nova Mamoré é parte viva dessa construção, formada pelo esforço de homens e mulheres que contribuíram para o fortalecimento de Rondônia, ajudando a transformar desafios em oportunidades e a consolidar uma região marcada pelo trabalho, pela diversidade e pela esperança.
Nestes 44 anos de instalação, o Município celebra junto com o Estado as conquistas alcançadas ao longo dos anos e reafirma seu compromisso com o progresso, com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria contínua da qualidade de vida da população.
Com união, responsabilidade e dedicação, Nova Mamoré segue contribuindo para o futuro de Rondônia.
Parabéns, Rondônia, pelos seus 44 anos de história. Parabéns a todos os rondonienses!
