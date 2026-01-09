Prefeitura de Machadinho define contratos para 2026 e mantém parte das ações vigentes de 2025

Publicada em 09/01/2026 às 15h29
A organização administrativa para o próximo exercício já começou a ser colocada em prática em Machadinho D’Oeste. A prefeitura tornou público o cenário dos contratos que foram prorrogados para 2026, daqueles que permanecerão válidos apenas até o encerramento de 2025 e dos ajustes que tiveram sua vigência encerrada. A iniciativa integra o planejamento da gestão municipal para a manutenção dos serviços públicos e a execução de novas ações.
De acordo com as informações divulgadas, seguem em andamento contratos que envolvem setores considerados essenciais para o funcionamento da cidade. Áreas como obras, saúde, infraestrutura, esporte, cultura e eventos permanecem com atividades programadas, assegurando a continuidade de serviços e projetos em execução. Parte desses contratos foi renovada para garantir estabilidade administrativa no próximo ano.
Também foi informado que alguns vínculos firmados anteriormente não foram prorrogados e se encerram dentro do exercício de 2025. Segundo a administração, as decisões foram tomadas com base em critérios técnicos, planejamento financeiro e adequação às necessidades atuais do município, respeitando os princípios da legalidade e da gestão responsável.
A prefeitura destaca que a divulgação do panorama contratual tem como objetivo ampliar a transparência e permitir que a população acompanhe de forma clara como os recursos públicos estão sendo aplicados. As informações detalhadas sobre cada contrato seguem disponíveis nos canais oficiais do município.
