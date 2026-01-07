Prefeitura de Ji-Paraná intensifica manutenção de ruas sem pavimentação

Publicada em 07/01/2026 às 10h01
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta terça-feira (06) serviços de manutenção em ruas sem pavimentação em diversos pontos do município. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, mobilidade urbana e segurança da população, especialmente em função do período de chuvas intensas.
As chuvas registradas nos últimos dias causaram danos em várias ruas não pavimentadas, dificultando o acesso de moradores e a circulação de veículos. Para atender a essa demanda, equipes da Semosp estão atuando simultaneamente em diferentes bairros da cidade e também nos distritos.
No bairro Boa Esperança, os trabalhos estão concentrados em um trecho da rua Porto Velho, onde estão sendo realizados serviços de patrolamento, nivelamento da rua, aplicação de aterro e colocação de pedras. As intervenções visam restabelecer a trafegabilidade e reduzir os impactos provocados pelas chuvas.
A administração municipal reforça que a manutenção preventiva e corretiva das ruas sem pavimentação é uma ação contínua, fundamental para garantir o acesso seguro dos moradores, a fluidez do trânsito e a melhoria da infraestrutura urbana.
A previsão é de que os serviços sejam concluídos ainda nesta semana, conforme as condições climáticas. A Prefeitura orienta a população a redobrar a atenção ao trafegar pelos trechos em manutenção e a respeitar a sinalização.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!