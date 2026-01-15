Prefeitura de Ji-Paraná implanta meio-fio e sarjeta no bairro Jorge Teixeira

Publicada em 15/01/2026 às 14h10
Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu continuidade às ações do programa Asfalta Jipa, com a implantação de aproximadamente 4 quilômetros de meio-fio e sarjeta no bairro Jorge Teixeira.
O objetivo da obra é garantir a conservação do asfalto, evitando que o fluxo das águas pluviais provoque o desgaste do pavimento. A sarjeta é o espaço destinado à drenagem da água da chuva, localizada em nível inferior ao asfalto, conduzindo o volume hídrico até o ponto de escoamento, como as caixas coletoras, popularmente conhecidas como bueiros.
Moradora do bairro há mais de 29 anos, Terezinha Aparecida de Lima comemora a realização das obras. Para ela, a implantação do meio-fio e da sarjeta representa um avanço importante. “O meio-fio e a sarjeta ajudam no escoamento da água da chuva, protegendo o asfalto e prolongando sua durabilidade. Isso melhora muito o acesso e a conservação das ruas. Com isso, nossas casas se valorizam e o bairro passa a ser visto com outros olhos”, destacou.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, após a conclusão dos serviços no Jorge Teixeira, outros bairros também serão contemplados pelo programa Asfalta Jipa. “Estamos instalando meio-fio e sarjeta nas ruas recém-asfaltadas, garantindo mais segurança, conforto e, principalmente, valorização dos imóveis”, afirmou.
Além de delimitar o espaço das calçadas, o meio-fio desempenha papel fundamental na proteção do pavimento e na organização do trânsito. Somado à pavimentação, o serviço melhora a circulação de veículos essenciais, como ambulâncias e transporte escolar, promovendo mais qualidade de vida para a população.
