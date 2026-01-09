Prefeitura de Ji-Paraná acelera operação tapa-buracos nos bairros

Publicada em 09/01/2026 às 08h37
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os trabalhos de recuperação das vias urbanas. Nesta quinta-feira (08), as equipes atuam na rua João Batista Rios, entre rua 31 de Março e avenida Marechal Rondon, no bairro Jardim Presidencial, dando continuidade à programação de tapa-buracos no município.
O serviço é essencial para a preservação do asfalto, melhoria da trafegabilidade e garantia de mais segurança para motoristas e pedestres. As ações são executadas de forma planejada, conforme cronograma elaborado a partir do mapeamento das ruas e das demandas recebidas pela secretaria.
Moradores da região destacaram a importância da iniciativa. Marlene Alcantara, residente no bairro há 30 anos, afirmou que o trabalho representa atenção do poder público às necessidades da comunidade. “Fazia tempo que não víamos um serviço desse aqui. Agora vemos que está sendo feito”, comentou.
A operação tapa-buracos segue atendendo às solicitações encaminhadas diariamente à Semosp, contemplando ruas previamente identificadas e outras incluídas conforme novas demandas. A Prefeitura mantém ritmo intenso de obras e serviços, beneficiando bairros e distritos de Ji-Paraná.
A população pode colaborar encaminhando solicitações diretamente à Semosp pelo WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
Fotos: Semosp
