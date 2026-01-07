Prefeitura de Jaru publica resultado de teste seletivo para diversos cargos
Por Assessoria
Publicada em 07/01/2026 às 08h40
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta terça-feira (06), a homologação do resultado definitivo do processo seletivo nº 004, voltado para preenchimento de vagas nas funções de borracheiro, cozinheiro, eletricista de veículo leve/pesado/máquinas, médico psiquiatra, vigilante e zelador.

A resposta aos recursos protocolados também foi divulgada.

transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detalhe_documento.php?id_publicacao=37498&nomeaplicacao=publicacao

