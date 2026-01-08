Prefeitura de Jaru publica mais três editais convocando aprovados em processos seletivos
Por Assessoria
Publicada em 08/01/2026 às 09h17
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (07), três editais de convocação dos processos seletivos nº 001, 002 e 004. O chamamento é voltado para candidatos aprovados nas funções de assistente social, zelador (zona urbana), vigilante e cozinheiro.

O prazo para posse do cargo é de três dias úteis, a partir da data de publicação dos editais. O não comparecimento em tempo hábil será considerado como desistência e acarretará na convocação do próximo candidato aprovado, conforme ordem classificatória.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL Nº 001 DO PROCESSO SELETIVO Nº 004

