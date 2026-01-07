Prefeitura de Guajará-Mirim destaca importância da saúde mental durante o Janeiro Branco

Publicada em 07/01/2026 às 16h23
Durante o mês do Janeiro Branco, a Prefeitura de Guajará-Mirim divulgou uma mensagem institucional voltada à conscientização sobre a saúde mental e o cuidado com o equilíbrio emocional. A iniciativa integra a campanha nacional que propõe reflexões sobre sentimentos, emoções e a importância do bem-estar psicológico na rotina da população.
Na manifestação pública, foi ressaltado que a atenção à saúde mental representa um ato de cuidado pessoal e também de coragem, ao reconhecer limites e a necessidade de apoio. A administração municipal destacou que falar sobre o tema contribui para a quebra de tabus históricos, amplia o diálogo e fortalece os vínculos sociais, elementos considerados essenciais para a construção de uma sociedade mais acolhedora.
A mensagem também enfatizou que o enfrentamento de dificuldades emocionais não precisa ocorrer de forma solitária, sendo a busca por ajuda profissional apresentada como um passo relevante para a melhoria da qualidade de vida. Segundo o conteúdo divulgado, procurar apoio é parte do processo de cuidado integral com a saúde.
Ao encerrar a comunicação, a Prefeitura reafirmou o compromisso institucional com o bem-estar da população de Guajará-Mirim e convidou os moradores a adotarem práticas de autocuidado, empatia e diálogo ao longo do mês e durante todo o ano, alinhando-se aos objetivos centrais do Janeiro Branco.
