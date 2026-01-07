Prefeitura de Espigão do Oeste convoca jovens para alistamento no o serviço militar obrigatório
Por Assessoria
Publicada em 07/01/2026 às 16h28
Se você nasceu em 2008, atenção: o alistamento militar é obrigatório e estar em dia com o serviço militar garante seus direitos como cidadão e evita problemas que podem impactar sua vida pessoal, profissional e acadêmica.

Quem não realiza o alistamento ou não regulariza a situação militar pode sofrer restrições como: impedimento para tirar ou renovar passaporte, impossibilidade de assumir cargos públicos, dificuldade para se matricular em instituições de ensino, restrições em concursos públicos e bloqueio para obtenção de documentos oficiais.

Procure a Junta Militar de Espigão D’Oeste

Prazo até 30 de junho

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas

Prefeitura Municipal, Rua Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Espigão D’Oeste reforça: cumprir o serviço militar obrigatório é exercer a cidadania, assumir responsabilidades e garantir seus direitos no presente e no futuro.

