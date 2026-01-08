Prefeitura de Cacoal promove campanha de doação de roupas masculinas com pontos de coleta na cidade

Publicada em 08/01/2026 às 16h05
Com foco no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Cacoal iniciou uma campanha voltada à arrecadação de roupas masculinas em bom estado. A iniciativa busca ampliar o acesso a itens essenciais durante o período de maior necessidade, por meio da mobilização da população e da estrutura da rede municipal de assistência social.
A arrecadação está sendo realizada em diferentes pontos da cidade, distribuídos estrategicamente para facilitar a participação dos moradores. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAST) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) foram definidas como locais oficiais de recebimento das doações.
No CRAS, as contribuições podem ser entregues na Rua Walter Leal, nº 826, no bairro Greenville. Já a SEMAST recebe as doações na Avenida Guaporé, nº 3338, no bairro Jardim Clodoaldo. No CREAS, o ponto de coleta está localizado na Rua Sílvio Aparecido Pereira, nº 877, no bairro Teixeirão.
As peças arrecadadas serão destinadas a pessoas atendidas pelos serviços socioassistenciais do município. Informações adicionais sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (69) 3443-8033.
