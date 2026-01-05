Prefeitura autoriza início de obra para brinquedoteca na escola Neusa Santos de Oliveira

Publicada em 05/01/2026 às 14h22
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), autorizou o início das obras de reforma e adequação da brinquedoteca, além da cobertura do solário e floreira do portal de entrada da EMEIEF Neusa Santos de Oliveira, localizada na Avenida Cecília Meireles, nº 5749, no bairro Cidade Alta.
Durante o ato de assinatura da ordem de serviço, o prefeito Aldo Júlio destacou que o investimento reforça o compromisso da gestão com a educação infantil, proporcionando ambientes mais adequados, seguros e acolhedores para o desenvolvimento das crianças. A solenidade também contou com a participação do vice-prefeito Alcides Rosa, que acompanhou a formalização do início da obra.
Os recursos utilizados são oriundos de sobra de convênio da construção de cinco salas de aula, obra viabilizada por meio de emenda do deputado estadual Cirone Deiró, garantindo o reaproveitamento dos recursos públicos em benefício da comunidade escolar.
A obra será executada pela empresa Pacífico Comércio, Construção e Serviços EIRELI, com prazo de execução de 150 dias.
A autorização foi formalizada na manhã desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, com presença assinatura do secretário municipal de Educação, Wander Barcelar Guimarães, e do prefeito Aldo Júlio Pereira.
A administração municipal reforça que segue investindo na melhoria da infraestrutura educacional, garantindo melhores condições de ensino e aprendizagem na rede pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!