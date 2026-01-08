Prefeitura apoia curso da Marinha do Brasil para qualificação de pescadores e povos indígenas

Publicada em 08/01/2026 às 14h07
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), apoia a realização do Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1/MOP1), que será realizado no município no período de 9 a 25 de fevereiro.
A capacitação é promovida pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Porto Velho, em parceria com o Sebrae, e é voltada a pescadores da Colônia Z-9 e a pescadores indígenas de Ji-Paraná.
O curso tem como objetivo capacitar os participantes para a pilotagem segura de embarcações, garantindo a habilitação legal para o transporte de passageiros e a realização de passeios de barco. A iniciativa também fortalece a pesca profissional, amplia oportunidades de geração de renda e contribui diretamente para o desenvolvimento do turismo local.
De acordo com Luiz Domene, secretário da Semictur, a formação é estratégica para preparar os pescadores que irão atuar em um dos principais eventos turísticos previstos para março de 2026, “O Encanto do Rio Machado – O Coração de Ji-Paraná”. O evento tem como proposta valorizar o Rio Machado por meio de passeios fluviais, comercialização de pescado, manifestações culturais e o fortalecimento das tradições das comunidades ribeirinhas e indígenas.
A ação integra um conjunto de iniciativas da Prefeitura de Ji-Paraná voltadas à qualificação profissional, ao incentivo ao empreendedorismo e ao uso sustentável dos recursos naturais do município. O apoio do Sebrae reforça a orientação técnica e o desenvolvimento de competências empreendedoras, enquanto a Marinha do Brasil assegura os padrões de segurança da navegação.
Como parte da organização do curso, o presidente da Colônia de Pescadores Z-9 realizou uma visita para alinhamento das inscrições, seguindo as orientações do Sargento Denis, da Marinha Fluvial de Porto Velho.
A Prefeitura de Ji-Paraná destaca que a iniciativa representa uma importante oportunidade para que pescadores e comunidades tradicionais se regularizem, ampliem seus conhecimentos e se tornem protagonistas no fortalecimento do turismo, da economia local e da valorização do Rio Machado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!