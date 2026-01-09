Prefeito de Porto Velho Léo Moraes lidera ranking nacional em avaliação inédita de serviços públicos

Publicada em 09/01/2026 às 08h20
Porto Velho aparece no centro do debate nacional sobre gestão pública após os resultados preliminares da maior avaliação independente de serviços públicos municipais já realizada no Brasil. O levantamento, conduzido pelo Instituto Veritá, aponta o prefeito Léo Moraes (Podemos) como o mais bem avaliado entre todas as capitais brasileiras, com índice de aprovação de 94,5%, segundo a percepção direta da população.
A pesquisa avaliou 51 serviços municipais e o desempenho geral dos prefeitos, o que resultou em 52 indicadores consolidados a partir de 91 temas considerados prioritários pelos cidadãos. Esses temas se organizam em 18 áreas da administração pública, como transporte, educação, saúde, infraestrutura, segurança e saneamento. Ao todo, mais de 100 mil pessoas participaram da etapa nacional, sendo cerca de 30 mil entrevistados que responderam integralmente às 77 perguntas do questionário, com margem de erro entre 2% e 3%.
No ranking geral dos prefeitos das capitais, Porto Velho ocupa a primeira colocação. A avaliação positiva do prefeito Léo Moraes se concentra principalmente nas áreas de transporte público e de obras, infraestrutura e mobilidade urbana, que figuram entre os melhores desempenhos atribuídos à gestão municipal pela população. O estudo também identificou desafios, como saneamento e meio ambiente, o que ressalta o caráter técnico e detalhado do levantamento.
“O resultado reflete o que a população sente no dia a dia. A avaliação nasce da experiência real das pessoas com os serviços públicos da cidade”, afirmou Léo Moraes, prefeito de Porto Velho. Moraes avalia que a pesquisa oferece um retrato direto da relação entre gestão e cidadão, além de servir como base para decisões administrativas mais precisas.
Além do desempenho do prefeito, Porto Velho aparece com destaque em áreas específicas avaliadas pelo estudo, o que posiciona a capital rondoniense como referência nacional em gestão municipal baseada na percepção popular. Parte dos resultados detalhados e da metodologia utilizada está disponível no relatório técnico que acompanha a divulgação da pesquisa, já apresentada como base para a expansão do projeto a municípios com mais de 100 mil habitantes.
O Instituto Veritá informa que o projeto resulta de mais de uma década de aperfeiçoamento metodológico e de mais de 30 anos de atuação na avaliação de políticas públicas. O objetivo é oferecer dados qualificados à sociedade e aos gestores, com foco na melhoria contínua dos serviços municipais e no fortalecimento da transparência pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!