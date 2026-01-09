Prefeito de Porto Velho Léo Moraes lidera ranking nacional em avaliação inédita de serviços públicos
Por ascom
Publicada em 09/01/2026 às 08h20
Nos acompanhe pelo Google News

 Porto Velho aparece no centro do debate nacional sobre gestão pública após os resultados preliminares da maior avaliação independente de serviços públicos municipais já realizada no Brasil. O levantamento, conduzido pelo Instituto Veritá, aponta o prefeito Léo Moraes (Podemos) como o mais bem avaliado entre todas as capitais brasileiras, com índice de aprovação de 94,5%, segundo a percepção direta da população.

A pesquisa avaliou 51 serviços municipais e o desempenho geral dos prefeitos, o que resultou em 52 indicadores consolidados a partir de 91 temas considerados prioritários pelos cidadãos. Esses temas se organizam em 18 áreas da administração pública, como transporte, educação, saúde, infraestrutura, segurança e saneamento. Ao todo, mais de 100 mil pessoas participaram da etapa nacional, sendo cerca de 30 mil entrevistados que responderam integralmente às 77 perguntas do questionário, com margem de erro entre 2% e 3%.

No ranking geral dos prefeitos das capitais, Porto Velho ocupa a primeira colocação. A avaliação positiva do prefeito Léo Moraes se concentra principalmente nas áreas de transporte público e de obras, infraestrutura e mobilidade urbana, que figuram entre os melhores desempenhos atribuídos à gestão municipal pela população. O estudo também identificou desafios, como saneamento e meio ambiente, o que ressalta o caráter técnico e detalhado do levantamento.

“O resultado reflete o que a população sente no dia a dia. A avaliação nasce da experiência real das pessoas com os serviços públicos da cidade”, afirmou Léo Moraes, prefeito de Porto Velho. Moraes avalia que a pesquisa oferece um retrato direto da relação entre gestão e cidadão, além de servir como base para decisões administrativas mais precisas. 

Além do desempenho do prefeito, Porto Velho aparece com destaque em áreas específicas avaliadas pelo estudo, o que posiciona a capital rondoniense como referência nacional em gestão municipal baseada na percepção popular. Parte dos resultados detalhados e da metodologia utilizada está disponível no relatório técnico que acompanha a divulgação da pesquisa, já apresentada como base para a expansão do projeto a municípios com mais de 100 mil habitantes.

O Instituto Veritá informa que o projeto resulta de mais de uma década de aperfeiçoamento metodológico e de mais de 30 anos de atuação na avaliação de políticas públicas. O objetivo é oferecer dados qualificados à sociedade e aos gestores, com foco na melhoria contínua dos serviços municipais e no fortalecimento da transparência pública.

Geral Pesquisa
Imprimir imprimir