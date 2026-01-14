Prefeito Affonso Cândido visita bairros atingidos pelas chuvas, ouve moradores e garante providências

Publicada em 14/01/2026 às 15h53
Na segunda semana do ano de 2026, em uma missão de compreender mais profundamente os impactos causados pela força da natureza, o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), visitou os bairros mais atingidos pelas fortes chuvas que atingiram o município no último final de semana. Acompanhado de moradores e de uma força-tarefa envolvendo todas as secretarias municipais, o prefeito esteve nos locais para ver de perto os estragos provocados pela chuva torrencial e buscar soluções emergenciais para os problemas enfrentados pela população.
Durante as visitas, Affonso Cândido tem conversado com moradores de diversos bairros, ouvindo relatos de medo, perdas materiais e dos esforços para retirar água e lama que invadiram as residências devido ao grande volume de água que caiu sobre a cidade.
No bairro Jardim dos Migrantes, o prefeito garantiu que providências emergenciais já estão sendo adotadas. Segundo ele, toda a equipe técnica da Prefeitura foi colocada à disposição para identificar e solucionar os problemas. “Vimos ruas destruídas, muros caídos e casas com prejuízos. Ouvimos os moradores e já estamos tomando as providências para, com a maior brevidade possível, reestruturar os bairros atingidos”, afirmou o prefeito.
Moradores do bairro Urupá relataram momentos de grande tensão durante a chuva. O corretor José dos Santos contou que teve o carro danificado com o volume de água que caiu. “Tudo começou com um chuvisco e, de repente, a água veio muito forte. Parte do muro caiu, mas graças a Deus minha família está bem”, relatou.
A servidora pública Maria de Assis também descreveu o susto vivido na vizinhança. “Na casa da minha vizinha, o tanquinho de lavar roupa e a geladeira foram levados pela água. O que nos alegra é saber que o prefeito Affonso está aqui conosco”, disse.
Com o alerta da Defesa Civil de que ainda há possibilidade de mais chuvas a qualquer momento, o prefeito Affonso Cândido orienta a população a permanecer atenta. Em caso de necessidade, os moradores devem entrar em contato com a Prefeitura por meio dos canais oficiais de atendimento ou pelos telefones de emergência, o 193 e 192 (SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil).
