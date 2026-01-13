Prefeito Affonso Cândido acompanha restauração de ruas em bairros de Ji-Paraná

Publicada em 13/01/2026 às 08h20
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), acompanhou na tarde desta segunda-feira (12) os trabalhos da operação tapa-buraco realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). A ação tem como objetivo aproveitar os períodos de estiagem e garantir a recuperação de mais ruas nos bairros, proporcionando maior segurança a motoristas e pedestres
De acordo com o prefeito, a equipe da Semosp adotou como estratégia utilizar cada momento de tempo firme para intensificar os serviços. “Vamos aproveitar cada condição favorável e realizar o tapa-buraco, priorizando as vias em situação mais crítica. Ji-Paraná precisa desse cuidado. Nos últimos anos, foram feitas pavimentações de péssima qualidade e agora precisamos corrigir esses problemas”, destacou Affonso Cândido, ressaltando que a meta é melhorar as condições de trafegabilidade em toda a cidade
Todo o efetivo da Secretaria de Obras está mobilizado nas ruas, promovendo reparos em ruas e avenidas. Nesta segunda-feira (12), os trabalhos foram realizados na rua São Paulo, no trecho entre a T-07 e a T-19, no bairro Nova Brasília. Também foi recuperada a rua Dom Augusto, entre a rua Mato Grosso e a avenida 15 de Novembro, na região central da cidade
“A cada dia, contando com o tempo firme, vamos reduzir significativamente a quantidade de ruas danificadas em Ji-Paraná”, afirmou o prefeito
Os serviços da Semosp seguem um cronograma previamente mapeado, obedecendo uma sequência baseada no nível de prioridade das vias. A iniciativa visa garantir que a população possa se deslocar com mais conforto e segurança. A Prefeitura de Ji-Paraná segue atenta às demandas da comunidade e mantém ritmo intenso de obras e ações em todo o município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!