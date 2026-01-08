Praça Marise Castiel ganha reforço na segurança após diálogo entre Prefeitura, Governo e sociedade

Publicada em 08/01/2026 às 10h24
Inaugurada em 8 de setembro de 2025, a Praça Marise Castiel nasceu como um novo ponto de convivência para o bairro Alphaville. Um espaço pensado para o cotidiano simples: caminhar, conversar, encontrar vizinhos, ver crianças brincando. A entrega da praça representou um avanço importante para a região e um investimento direto na qualidade de vida da população.
Pouco tempo depois da inauguração, no entanto, a realidade urbana se impôs. Em menos de 24 horas, parte da fiação elétrica foi furtada. Meses depois, novos episódios de vandalismo voltaram a atingir o local. Os danos materiais chamaram atenção, mas o que mais preocupou moradores foi a sensação de insegurança e de fragilidade de um espaço recém-entregue à comunidade.
O tema passou a ser acompanhado de perto pela Prefeitura de Porto Velho. A partir da escuta da população e do acompanhamento técnico da situação, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., conduziu o diálogo institucional com o Governo do Estado de Rondônia, levando a demanda à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. O processo exigiu articulação, tempo e alinhamento entre os entes públicos, até que uma solução viável fosse construída.
Medida reforça a proteção do espaço e do entorno, incluindo o espaço público ao lado da praça
O resultado desse diálogo foi a implantação de um totem de segurança na Praça Marise Castiel, equipamento que já está em funcionamento e passa a integrar o sistema de monitoramento da área. A medida reforça a proteção do espaço e do entorno, incluindo o espaço público ao lado da praça, onde ocorre regularmente a feira livre de produtores, ampliando a sensação de segurança para moradores e frequentadores.
Para Paulo Moraes Jr., o caminho percorrido até a solução reforça a importância de ouvir e agir com responsabilidade. “Quando um espaço público é atingido pelo vandalismo, não é só uma estrutura que sofre dano. É a cidade, são as pessoas. Agradeço ao secretário de Estado da Segurança, Coronel Vital, pela atenção e pelo diálogo institucional que permitiram avançar nessa solução. Segurança se constrói com parceria e compromisso”, destacou.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que o reforço na segurança da praça reflete a forma como a gestão tem buscado enfrentar os desafios da cidade: com diálogo, cooperação e foco nas pessoas. O prefeito também agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo apoio do Governo do Estado no atendimento à solicitação. “Cuidar da cidade é cuidar do que é público e do que pertence a todos. Quando a população aponta um problema, a gestão precisa ouvir, dialogar e construir soluções. Essa parceria mostra que Porto Velho avança quando as instituições caminham juntas”, afirmou.
A experiência da Praça Marise Castiel evidencia que políticas públicas não se encerram na entrega de uma obra. Elas continuam no cuidado diário, na escuta da comunidade e na capacidade de ajustar caminhos quando surgem desafios. Mais protegida, a praça segue cumprindo seu papel como espaço de convivência, encontro e pertencimento , um reflexo de uma gestão que aposta no diálogo e no cuidado permanente com a cidade.
