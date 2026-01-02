Porto Velho lamenta o falecimento da professora Úrsula Maloney

Publicada em 02/01/2026 às 10h30
A Prefeitura de Porto Velho manifesta profundo pesar pelo falecimento da professora Úrsula Maloney, ocorrido na manhã desta quinta-feira (1º), na capital. Reconhecida como uma das educadoras mais atuantes de Rondônia, ela dedicou décadas à formação de diversas gerações, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento da educação no estado.
Descendente de barbadianos que chegaram à região durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Úrsula construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o ensino. Atuou em instituições públicas e privadas, incluindo o antigo Colégio Dom Bosco, e participou de processos importantes para a consolidação da rede pública de ensino, especialmente no período de transição do Território Federal para o Estado de Rondônia.
A professora também foi referência no estudo e na preservação da história das famílias barbadianas que se estabeleceram em Porto Velho, mantendo viva parte importante da memória cultural da cidade.
O velório será realizado nesta sexta-feira (2), a partir das 8h, na Funerária Dom Bosco, localizada na avenida Pinheiro Machado, bairro São Cristóvão.
A Prefeitura de Porto Velho se solidariza com familiares, amigos, ex-alunos e todos que foram impactados por sua trajetória e legado.
