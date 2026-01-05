Porto Velho celebra os 44 anos da instalação oficial de Rondônia

Publicada em 05/01/2026 às 09h02
No dia 04 de janeiro de 2026, Rondônia completa 44 anos desde a sua instalação oficial. A data marca a posse do coronel Jorge Teixeira de Oliveira como primeiro governador, ato que deu início à administração pública no território que até então integrava o Amazonas.
A criação do Estado ocorreu anteriormente. Em 22 de dezembro de 1981, Rondônia foi elevada à categoria de Estado por meio de Projeto de Lei Complementar, aprovado pelo presidente da República à época, João Batista Figueiredo. A medida estabeleceu a base legal para a nova unidade da federação.
A instalação oficial aconteceu em 04 de janeiro de 1982, com a posse do governador nomeado. A partir desse momento, o Estado passou a contar com estrutura administrativa própria, organização institucional e autonomia política.
“É uma data de grande relevância histórica, que simboliza o início formal da administração pública estadual e integra a memória institucional de Rondônia e da capital. E esse momento nos conecta com os dias atuais e a forma como estamos cuidando da cidade e das pessoas na atual gestão”, disse o prefeito Léo Moraes.
