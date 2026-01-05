Pontão de Cultura Raízes Amazônicas capacita 15 pessoas em oficina gratuita de artesanato com fibras vegetais

Publicada em 05/01/2026 às 14h53
O Pontão de Cultura Raízes Amazônicas: Celebrando a Diversidade Cultural, coordenado pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), realizou em dezembro, em Vilhena (RO), a Oficina de Artesanato com Fibras Vegetais: Criatividade & Sustentabilidade, capacitando 15 participantes de forma gratuita.
A atividade integrou a campanha “Celebrando a Diversidade Cultural Amazônica”, iniciativa que tem como foco a preservação ambiental, o consumo consciente e a valorização da cultura local por meio da produção artesanal com matérias-primas naturais da Amazônia Legal.
De acordo com a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, a oficina proporcionou aos participantes uma nova percepção sobre o uso sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento das práticas culturais regionais. “Nosso objetivo é incentivar o consumo consciente, a preservação ambiental e a valorização da cultura amazônica, ao mesmo tempo em que oferecemos formação prática e possibilidades de geração de renda”, destacou.
A oficina foi ministrada pelo artesão Marcio Guilhermon, em parceria com o Ponto de Cultura Meu Norte – Associação de Capoeira de Vilhena, e aconteceu na sede da instituição, localizada na Rua 743, nº 1546, bairro Cristo Rei. Durante a formação, os participantes aprenderam técnicas de manuseio de fibras de coco e buriti, confeccionando colares, pulseiras, flores e outros produtos artesanais.
“Além do aprendizado técnico, a oficina fortalece a identidade cultural local e incentiva a economia criativa, mostrando que é possível gerar renda de forma sustentável e alinhada à preservação ambiental”, acrescentou Andréia Machado.
O Pontão de Cultura Raízes Amazônicas foi contemplado no Edital de Seleção Pública MinC nº 9, de 31 de agosto de 2023, como parte da política de base comunitária Reconstruindo o Brasil. A realização da oficina reafirma o compromisso da ACEMDA com a promoção da diversidade cultural, da participação social e do desenvolvimento comunitário em Vilhena e região.
