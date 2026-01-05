Política pública integrada, sustentável e planejada, consolida o desenvolvimento turístico de Rondônia

Publicada em 05/01/2026 às 12h02
No período de seis anos, Rondônia apresentou um dos períodos mais expressivos para o turismo no estado. Com uma política pública integrada, sustentável e planejada, o governo, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) avançou na criação de produtos turísticos, na modernização da gestão e proteção ambiental e na integração do turismo na cadeia produtiva do estado. O resultado consolida Rondônia como destino estratégico na Amazônia, com identidade reconhecida nacional e internacionalmente.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que o governo do estado vem consolidando um papel importante na transformação do turismo no estado como área estratégica do desenvolvimento. “No período de 2019 a 2025 fortalecemos rotas, ampliamos investimentos e valorizamos nossas riquezas naturais e culturais. Seguimos trabalhando para que Rondônia seja cada vez mais reconhecida como destino turístico nacional e internacional, diversificando atrativos, implementando novos programas e evidenciando ações contínuas de promoção dos destinos turísticos”.
PRINCIPAIS AVANÇOS (2019–2025)
Criação e fortalecimento das rotas turísticas de Rondônia;
Promoção da identidade cultural e incentivo ao etnoturismo;
Avanço na inclusão de comunidades e povos indígenas.
Fortalecimento do turismo na pesca esportiva;
Ampliação do diálogo e integração com o trade turístico regional;
Criação de estratégias de promoção por meio do Programa “Aqui Tem Turismo”.
PROGRAMA “AQUI TEM TURISMO”
Criado pela Portaria nº 39, de 16 de fevereiro de 2023, o programa introduziu novas estratégias de promoção turística, ampliando a visibilidade das potencialidades culturais, naturais, históricas, gastronômicas e de aventura presentes no estado. O projeto foi lançado com o objetivo de desenvolver ações de publicidade para impulsionar o crescimento e promover o interesse, a valorização, além de potencializar as belezas de Rondônia. A ação é uma estratégia inovadora que propõe visibilidade aos produtos turísticos, em parceria com os municípios.
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
Para melhorar a experiência dos visitantes, o governo de Rondônia investiu cerca de R$ 500 mil na instalação de 44 placas de sinalização turística em locais estratégicos, como o Mercado Central de Porto Velho. A iniciativa facilitou a navegação e o acesso aos principais atrativos naturais e culturais, demonstrando o empenho da gestão estadual em oferecer uma experiência mais acessível e enriquecedora aos turistas.
CAT DIGITAL
Criado em 2024, o Centro de Atendimento ao Turista Digital (CAT Digital) é uma ferramenta inovadora que facilita o acesso às informações turísticas em Rondônia e conecta visitantes aos principais atrativos, serviços e empreendimentos locais. Lançado para modernizar o turismo no estado é acessível por meio de um chatbot interativo, que fornece recomendações de passeios, hotéis, restaurantes e outras atividades turísticas de forma rápida e prática.
Desde o lançamento, o CAT Digital desempenha uma função importante na valorização do turismo em Rondônia. Ao aliar tecnologia e hospitalidade, a ferramenta destaca a diversidade e atrações, incentivando os visitantes a explorarem seus destinos com maior facilidade.
O projeto “Elas Pescando” fortaleceu a participação feminina no segmento
DESTAQUE NA PESCA ESPORTIVA
Em 2025, Rondônia consolidou-se como referência nacional na pesca esportiva, com práticas sustentáveis e alinhadas à política ambiental do estado. O pesque-e-solte e os trabalhos de preservação garantem a abundância dos recursos pesqueiros e a conservação da biodiversidade.
O projeto “Elas Pescando”, realizado pela Setur em parceria com a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO) fortaleceu a participação feminina no segmento, recebendo investimento de R$ 1,5 milhão provenientes de emenda parlamentar, além de contrapartida da associação.
PROGRAMAS INDÍGENAS
O Conexão Etnoturismo tem o objetivo de elaborar roteiros regionais em comunidades indígenas, resgatando suas culturas de forma sustentável e gerando empregos. Um dos destaques nesse segmento foi a elaboração de um roteiro para o etnoturismo, com participação exclusiva da comunidade indígena Paiter Suruí, no município de Cacoal.
VISITAÇÃO
O programa de “Visitação em Terras Indígenas”, implantado pelo governo do estado, por meio da Portaria nº 14, de 7 de fevereiro de 2025 oferece suporte e capacitação às comunidades permitindo a criação de planos de visitação que proporcionem aos turistas uma vivência autentica das belezas culturais indígenas, respeitando as particularidades de cada etnia e fortalecendo o etnoturismo como política de desenvolvimento sustentável.
O estado é protagonista na construção de uma política de turismo forte, integrada e sustentável. Os resultados alcançados reforçam o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico, a valorização da cultura e a preservação das belezas naturais que fazem de Rondônia um destino único na Amazônia.
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
O governo capacita por meio de projetos e programas, parcerias com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) e o Instituto Federal de Rondônia(Ifro), com o objetivo de atender a necessidade de qualificação profissional ligada diretamente ao turismo e de apoiar o desenvolvimento do turismo regional, além de parcerias com empresários, por meio do Projeto de Familiarização Turística de Rondônia (Famtour).
O Idep ofertou cursos em turismo com recursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e, os participantes receberam assistência estudantil, por meio de incentivo financeiro conforme carga horária do curso.
GESTÃO RECONHECIDA
Para o titular da Setur, Gilvan Pereira, “a gestão 2019 a 2025 marca um período de avanços históricos para o turismo rondoniense. Conseguimos estruturar projetos, ampliar a visibilidade dos destinos e fortalecer o trabalho com os municípios e o trade turístico. O turismo de Rondônia está mais preparado, profissional e integrado e, isso é resultado do comprometimento de toda a equipe”, destacou.
Rondônia consolida-se como um estado protagonista na construção de uma política de turismo forte, integrada e sustentável, que promove desenvolvimento econômico, preservação ambiental e valorização da cultura e da identidade amazônica.
