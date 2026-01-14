Pedro Fernandes viabiliza mais de 300 toneladas de calcário para fortalecer pequenos produtores de Alto Paraíso

Publicada em 14/01/2026 às 09h30
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) viabilizou a destinação de mais de 300 toneladas de calcário para atender pequenos produtores rurais do município de Alto Paraíso, reforçando ações de apoio à agricultura familiar e ao fortalecimento da produção no campo.
A iniciativa foi possível por meio de emenda no valor de R$ 100 mil, já creditada na conta do município, o que garante agilidade na execução da ação e no atendimento direto aos produtores beneficiados. O uso do calcário contribuirá para a correção do solo, aumento da produtividade e melhoria das condições de cultivo nas propriedades rurais.
Para o parlamentar, o investimento atende uma demanda concreta dos pequenos produtores e fortalece a base produtiva do município, promovendo desenvolvimento com resultados práticos no campo.
Pedro Fernandes agradeceu ao prefeito João Pavan e o vice Everaldo Gabaldo pela parceria institucional e pelo alinhamento na condução da ação, destacando a importância do trabalho conjunto entre o Legislativo estadual e a administração municipal para levar benefícios diretos à população rural.
Com essa iniciativa, o deputado reafirma o compromisso do mandato com o apoio ao pequeno produtor, à agricultura familiar e ao desenvolvimento sustentável dos municípios de Rondônia.
