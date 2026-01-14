Energisa incentiva economia de energia nas férias escolares com dicas práticas e divertidas

Publicada em 14/01/2026 às 11h04
Energisa incentiva economia de energia nas férias escolares com dicas práticas e divertiDurante o período de férias escolares, quando crianças e adolescentes passam mais tempo em casa, o consumo de energia elétrica tende a aumentar. Atenta a esse cenário, a Energisa preparou um guia com dicas práticas e atividades lúdicas que transformam a economia de energia em uma experiência divertida para toda a família.
A proposta é simples: unir brincadeira e aprendizado para estimular hábitos mais conscientes no dia a dia, contribuindo para a redução do consumo e para a sustentabilidade.
Brincadeiras que ensinam e divertem
Entre as sugestões está o “Fiscal da Energia”, uma dinâmica em que um integrante da família é escolhido semanalmente para observar os hábitos da casa. Quem esquecer luzes acesas ou deixar aparelhos ligados sem necessidade recebe “multas” bem-humoradas, como imitar um animal ou fazer uma dança engraçada.
Outra ideia é a “Hora do Blecaute”, que consiste em reservar um período do dia para desligar luzes e eletrônicos. O momento pode ser aproveitado para contar histórias, brincar com sombras ou até jantar à luz de velas, fortalecendo a convivência familiar enquanto se economiza energia.
Para fechar, a “Festa da Economia” incentiva a criação de metas de redução no consumo mensal. Quando os objetivos são alcançados e a conta de luz chega, a família comemora com pequenas recompensas, reforçando o hábito de economizar.
Atitudes simples que fazem diferença
Além das brincadeiras, a Energisa destaca medidas fáceis de aplicar no cotidiano e que ajudam a manter o consumo sob controle:
Aproveitar a luz natural, mantendo cortinas e janelas abertas durante o dia;
Desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;
Priorizar o uso de ventiladores em vez do ar-condicionado sempre que possível;
Planejar atividades ao ar livre para reduzir o tempo de uso de eletrônicos.
Consumo consciente e educação energética
A Energisa reforça que o uso consciente da energia elétrica é fundamental para a sustentabilidade ambiental. Segundo Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, pequenas mudanças de comportamento fazem diferença tanto na conta de luz quanto na formação de cidadãos mais conscientes.
“Quando transformamos a economia de energia em uma experiência lúdica, criamos hábitos que permanecem ao longo da vida e fortalecem nosso compromisso com a qualidade de vida e a responsabilidade ambiental”, destaca.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!