Ezequiel Neiva confirma recurso para bloqueteamento de ruas em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 14/01/2026 às 11h27
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho de R$ 1.242.939,28 para a pavimentação em blocos de concreto no município de Alta Floresta D’Oeste. O recurso atende a uma solicitação do vereador Jeremias e será destinado ao bloqueteamento de ruas da cidade, garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida à população.
De acordo com o parlamentar, o investimento representa um compromisso com o desenvolvimento urbano do município. “O bloqueteamento das ruas é uma ação fundamental, que melhora a mobilidade, reduz a poeira e a lama e traz mais dignidade aos moradores. É uma obra que muda a realidade da cidade”, destacou Ezequiel Neiva.
O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os representantes locais. Segundo ele, os resultados são fruto da parceria com o vereador Jeremias (Republicanos) e com o prefeito Gio Damo (União Brasil), que têm atuado de forma alinhada em busca de melhorias para Alta Floresta D’Oeste. “Quando há união de esforços entre o Legislativo municipal, o Executivo e o mandato parlamentar, quem ganha é a população. Nosso objetivo é seguir trabalhando para levar mais investimentos e avanços ao município”, frisou.
A indicação parlamentar foi assegurada pelo Governo de Rondônia. Ezequiel Neiva enfatizou a parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para viabilizar recursos aos municípios do estado. “Tenho atuado em parceria com nosso governador para garantir investimentos importantes. Essa ação em Alta Floresta D’Oeste vai proporcionar uma nova realidade para a população, com mais infraestrutura e desenvolvimento”, concluiu.
