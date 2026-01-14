Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram um mês de Clara: “Maior papel das nossas vidas”

Publicada em 14/01/2026 às 11h20
Um mês após o nascimento da primeira filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo marcaram a data com uma declaração conjunta nas redes sociais. O casal publicou registros delicados da bebê, preservando o rosto, e descreveu como a chegada de Clara mudou a rotina e os sentimentos da família.
Na mensagem, os atores falaram sobre a descoberta de um amor que definiram como absoluto e transformador. Relataram noites em claro observando a filha dormir, o encantamento com pequenos gestos e detalhes do dia a dia e a sensação de entrega total que a parentalidade trouxe. “Ser seus pais é o maior papel das nossas vidas”, escreveram ao final do texto dedicado à menina.
A publicação mobilizou uma corrente de carinho entre colegas de profissão. Nomes como Maisa Silva, Anitta, Beth Goulart e Walcyr Carrasco deixaram mensagens. Já Ary Fontoura, que trabalhou com Camila em Êta Mundo Bom!, comentou em tom afetuoso que está ansioso para conhecer a “Clarinha”.
A história do casal começou justamente nos bastidores da novela, quando interpretaram um par romântico. O relacionamento veio a público em agosto de 2016, durante uma viagem a Bariloche. O noivado foi anunciado em junho de 2017 e o casamento aconteceu no ano seguinte, em agosto de 2018, em Jericoacoara (CE).
A gestação foi revelada em julho do ano passado, quando Camila já estava no quinto mês. Pouco depois, os dois realizaram um chá revelação reservado e descobriram que esperavam uma menina. Clara nasceu no início de dezembro e é a primogênita dos atores.
