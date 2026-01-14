Prefeitura realiza uma reunião com lideranças indígenas para tratar de ações voltadas à educação infantil indígena

Publicada em 14/01/2026 às 11h45
No início desta semana, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma reunião estratégica com lideranças dos povos indígenas para tratar de ações voltadas à educação infantil indígena em Espigão D’Oeste. O encontro teve como princípio o diálogo qualificado, a escuta ativa e o respeito às especificidades culturais de cada comunidade.
A reunião contou com a participação da Câmara Municipal e de representantes da FUNAI, fortalecendo a articulação institucional necessária para a construção de políticas públicas eficientes, responsáveis e alinhadas à realidade das crianças indígenas. Foram debatidas diretrizes, necessidades e caminhos para garantir acesso à educação infantil com qualidade, equidade e valorização da identidade cultural.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMED, reafirma seu compromisso com uma educação pública que inclui, respeita e reconhece a diversidade como base para o desenvolvimento humano. Investir na primeira infância indígena é assegurar direitos, fortalecer comunidades e construir um futuro mais justo para todo o município.
