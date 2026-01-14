Governo de Rondônia reforça importância da atualização do cartão vacinal e informa pontos disponíveis para vacinação

Publicada em 14/01/2026 às 11h20
Com o objetivo de ampliar a imunização da população e garantir a segurança individual e coletiva de cada pessoa, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), destaca a importância da atualização do cartão vacinal e informa quais os pontos disponíveis para a vacinação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, manter a vacinação em dia fortalece a proteção de todos e evita a disseminação dos vírus. “O governo do estado segue trabalhando e investindo para assegurar o acesso aos serviços públicos voltados à proteção da população, e a disponibilização de vacinas na rede pública de saúde amplia esse cuidado”, salientou.
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a vacinação é uma proteção. “Ela fortalece nosso corpo contra doenças que podem ser graves, salva vidas e evita que os hospitais fiquem lotados. Quando cada pessoa se vacina, não cuida apenas de si, mas também da família, dos amigos e de toda a comunidade. Vacinar-se é um ato de responsabilidade e solidariedade” , destacou.
CALENDÁRIO VACINAL
Em Rondônia, são disponibilizadas para a população todas as vacinas previstas no calendário vacinal do Ministério da Saúde (MS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Espaço Saúde, localizado em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h30; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h30.
A coordenadora do Espaço Saúde, Solange Ferreira, explicou que, “quando a maioria da população está vacinada, a propagação de doenças é reduzida e, assim protegemos aqueles que não podem ser vacinados, como bebês, pessoas com sistemas imunológicos comprometidos e alérgicos a componentes da vacina.”
VACINAS DISPONÍVEIS
Hepatite A (Infantil)
Bronquiolite (Gestantes)
HPV
Hepatite B
Meningo ACWY
Meningo C
VIP (Pólio Inativada)
Dupla Viral
Treta Viral
Tríplice Viral
Tríplice Viral – DU
Tríplice Viral – 10D
ARH (Anti-rábica)
DT Adulto
DTPa Adulto
DTP (tríplice bacteriana infantil)
Influenza
Pentavalente
Febre Amarela
Pneumo 10
Rotavírus
Varicela
Covid Baby (menores de 5 anos)
Covid Ped (5 anos até 11 anos)
Covid adulto (maiores de 12 anos)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!