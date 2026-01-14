Prefeitura anunicia semifinais do Campeonato Municipal de Futebol 2025

Publicada em 14/01/2026 às 11h38
O futebol amador de Espigão D’Oeste é identidade, é comunidade, é emoção que nasce no campo e ecoa nas arquibancadas. Cada partida representa muito mais que um placar, representa histórias, esforço coletivo e o compromisso com um esporte cada vez mais forte e respeitado.
Chegamos às semifinais do Campeonato Municipal de Futebol 2025 com mais união, mais responsabilidade e ainda mais paixão. Um campeonato que segue valorizando quem honra a camisa, respeita as regras e entende o futebol como ferramenta de transformação social.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Semelc, segue trabalhando com seriedade para garantir organização, justiça e credibilidade, fortalecendo o esporte amador e construindo um ambiente saudável para atletas, equipes e torcedores.
Agora é decisão, é raça, é coração acelerado do primeiro ao último minuto. Venha prestigiar, apoiar e fazer parte dessa história que continua sendo escrita nos gramados do nosso município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!