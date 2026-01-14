Tradição e Fé: Associação Divino Espírito Santo realizará ampliação de sede em Guajará-Mirim

Publicada em 14/01/2026 às 12h02
A Associação é o coração da centenária Festa do Divino, uma das celebrações mais tradicionais de Rondônia, que une o sagrado à identidade cultural do povo guajará-mirense. A sede própria não é apenas um prédio administrativo, mas o local onde se organizam as romarias, os encontros de oração e as ações de caridade que atendem centenas de famílias.
A ampliação da sede era um anseio antigo dos devotos. Com a estrutura atual limitada, a associação enfrentava dificuldades para acolher os fiéis com o conforto e a segurança necessários.
O novo projeto prevê:
● Espaço de Acolhimento: Ampliação do salão principal para reuniões e celebrações.
● Logística Social: Melhoria das áreas de armazenamento para doações e materiais utilizados nas festividades.
● Infraestrutura Moderna: Banheiros acessíveis, cozinha industrial para preparo de alimentos comunitários e salas de apoio.
Para os devotos, a sede ampliada simboliza a permanência da promessa e do carinho do Divino Espírito Santo com a cidade. É o local onde a tradição é repassada dos mais velhos aos mais jovens, garantindo que a cultura local não se perca com o tempo.
