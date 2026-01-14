Astro de Hollywood homenageia Wagner Moura após Globo de Ouro: ‘É uma lenda’”

Publicada em 14/01/2026 às 10h51
O reconhecimento internacional a Wagner Moura ganhou mais um capítulo após a cerimônia do Globo de Ouro. O ator norte-americano Brian Tyree Henry, colega de elenco do brasileiro na série Ladrões de Drogas, usou as redes sociais para prestar uma homenagem pública ao amigo e parceiro de cena.
Em publicação no Instagram, Henry compartilhou imagens dos bastidores da produção e exaltou a trajetória de Moura. “Este homem é uma lenda. E um dos seres humanos mais incríveis que existem. Se houvesse prêmios para isso, ele ganharia ainda mais”, escreveu o ator, celebrando a conquista recente do brasileiro no Globo de Ouro.
Na mesma mensagem, o astro de Hollywood destacou a relação construída durante as gravações da série. “Tudo ficou melhor no momento em que te conheci. Obrigado por me mostrar o verdadeiro significado de irmandade e amizade nesta vida. Eu te amo, irmão. Parabéns, é mais do que merecido”, completou.
A publicação também repercutiu entre artistas brasileiros. Nos comentários, Lázaro Ramos, amigo de longa data de Wagner Moura, reagiu em tom bem-humorado: “Incrível. Mas ele é meu irmão”, escreveu.
Além do Globo de Ouro, Moura também esteve entre os indicados no Critics Choice Awards. Ele concorreu pelo trabalho no filme O Agente Secreto, mas acabou superado por Timothée Chalamet. Já na televisão, disputou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por Ladrões de Drogas, produção da Apple TV+, que também figurou entre as indicadas a melhor minissérie. Brian Tyree Henry concorreu na categoria de melhor ator no mesmo formato.
