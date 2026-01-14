Foto de Ana Castela de biquíni provoca “ship” com influenciador da Coreia do Sul

Publicada em 14/01/2026 às 10h57
Uma publicação de Ana Castela foi o suficiente para reacender a curiosidade dos fãs sobre a vida amorosa da artista. Ao surgir de biquíni em um álbum de fotos recente, a cantora acabou chamando a atenção de um influenciador internacional, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.
O comentário veio de Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, criador de conteúdo nascido na Coreia do Sul e com números expressivos nas plataformas digitais. Apenas no Instagram, ele reúne mais de 1,2 milhão de seguidores, enquanto no TikTok já ultrapassa a marca de 1,3 milhão.
Familiarizado com o público brasileiro, Hooni costuma publicar vídeos dançando músicas nacionais e demonstrando admiração pelo Brasil, citando hábitos culturais e até o futebol. A afinidade com o país ajudou a impulsionar a repercussão do comentário feito na postagem da cantora.
“Issoooo! Que linda solteira, Ana”, escreveu o influenciador. A mensagem foi suficiente para que internautas passassem a comentar e compartilhar a interação, classificando a investida como inesperada e levantando especulações sobre um possível romance.
A movimentação ocorre semanas após o término do relacionamento de Ana Castela com Zé Felipe, fator que contribuiu para aumentar ainda mais o interesse do público. Até agora, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas a interação já garantiu destaque ao influenciador entre os fãs da boiadeira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!