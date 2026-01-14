PPGEEProf/UNIR conquista nota 5 na avaliação da CAPES

Publicada em 14/01/2026 às 11h07
O Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEProf) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) obteve nota 5 na Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O novo conceito foi divulgado nesta segunda-feira, 12 de janeiro.
O resultado consolida a UNIR como referência nacional na pós-graduação profissional em Educação, com destaque para o fato de a instituição ter sido a precursora, no Brasil, na aprovação do primeiro doutorado profissional na área. A primeira turma de doutorado do PPGEEProf teve início em 2019.
Avaliação da Capes
A Avaliação Quadrienal da Capes analisa programas de pós-graduação stricto sensu em todo o país. As notas variam de 1 a 7 e são atribuídas a partir de indicadores como produção acadêmica, formação de recursos humanos, impacto social e inserção institucional. O ciclo mais recente avaliou o período de 2021 a 2024.
Nesse contexto, a nota 5 indica elevado padrão de qualidade acadêmica, regularidade no desempenho do programa e contribuição consistente para o desenvolvimento da Educação, especialmente na modalidade profissional.
Trajetória do programa e pioneirismo
O PPGEEProf integra o Núcleo de Ciências Humanas (NCH), por meio do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação (DACED), da UNIR. O programa foi recomendado pela Capes em 2013, com a implantação do curso de Mestrado Profissional, e em 2018, com o curso de Doutorado Profissional, ambos inicialmente com nota 4.
Como destaca o professor e ex-coordenador do programa, professor Josemir Barros, a UNIR foi a primeira universidade brasileira a obter a aprovação de um doutorado profissional na área de Educação, marco que reforça o caráter inovador do PPGEEProf e sua contribuição para a consolidação dessa modalidade no país.
Formação
Ao longo de quase 12 anos de funcionamento, o PPGEEProf titulou 210 mestres e 35 doutores em Educação Escolar. Atualmente, o programa está na 11ª turma de mestrado e na 7ª turma de doutorado, com 100 cursistas de mestrado e 55 de doutorado em formação.
Nesse período, o programa também realizou orientações de pós-doutoramento para professores-pesquisadores do Brasil e do exterior, sob supervisão de docentes vinculados ao PPGEEProf, ampliando sua inserção acadêmica e científica.
Pesquisa aplicada e impacto social
As pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPGEEProf têm como foco problemas e demandas concretas da Educação Básica. Os estudos resultam em dissertações, teses e produtos educacionais voltados à melhoria das práticas pedagógicas, da formação docente e dos processos de ensino e aprendizagem.
As investigações consideram diferentes contextos educacionais da Amazônia Ocidental, incluindo realidades urbanas, rurais, ribeirinhas e de floresta, e contribuem para a geração de conhecimentos didáticos, pedagógicos, tecnológicos e científicos, considerando o fazer docente e os saberes discentes como elementos centrais do processo educativo.
Parcerias institucionais
Ao longo de sua trajetória, o programa estabeleceu parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed/PVH). As cooperações fortalecem o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, a produção de dissertações, teses e produtos educacionais, além de ampliar o alcance das ações do programa junto às redes de ensino.
Consolidação
A obtenção da nota 5 reforça a atuação do PPGEEProf como espaço de formação qualificada de professores e professoras da Educação Básica e de produção de conhecimento aplicado. O resultado reflete o trabalho contínuo de gestores, docentes, técnicos, discentes e parceiros institucionais, além de fortalecer a presença da UNIR no cenário nacional da pós-graduação em Educação.
Para a coordenação atual do programa, o novo conceito reafirma o caráter pioneiro e a consolidação institucional do PPGEEProf, e a nota 5 reconhece uma trajetória construída ao longo de quase 12 anos, marcada pela implantação do primeiro doutorado profissional em Educação do país, pela produção científica aplicada e pela contribuição direta às demandas educacionais da região amazônica.
