Prova do líder é suspensa após mal-estar de Henri Castelli no “BBB 26”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 14/01/2026 às 10h44
A disputa pela liderança no BBB 26 foi interrompida na manhã desta quarta-feira (14) após um episódio de saúde envolvendo Henri Castelli. O participante passou mal durante a prova de resistência, que já ultrapassava dez horas de duração, e precisou de atendimento médico imediato.

Integrante do grupo Camarote, o ator de 47 anos caiu da plataforma montada sobre espumas e apresentou movimentos involuntários, o que levou os demais competidores a acionarem a produção. Assistentes entraram no provódromo para prestar os primeiros socorros e a atividade foi suspensa.

Pouco depois, a produção informou aos confinados que Henri estava consciente e sob cuidados médicos, afastando, naquele momento, maiores preocupações dentro da casa.

Com a paralisação, a prova seguiu apenas com Alberto Cowboy, Babu Santana, Breno, Edilson, Jonas Sulzbach, Marciele e Sarah Andrade, que permanecem na disputa pela liderança da semana.

